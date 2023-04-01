Никита Симонян поддержал идею проведения матча между сборными России и Китая
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Экс-нападающий сборной СССР Никита Симонян поделился своим мнением насчёт возможного товарищеского матча между Россией и Китаем.
«Ну а почему бы и не сыграть с Китаем? Слабых команд сейчас нет — все хорошо играют. Китай чуть-чуть отстал от Японии, но они играют в отличный футбол. Считаю их хорошим спарринг-партнёром для нашей сборной. Надо точно играть!» — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что товарищеский матч между сборной России и сборной Китая состоится в ближайшее время, обсуждения между двумя федерациями уже проводились.
Сборные России и Китая ранее не проводили очных матчей.
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