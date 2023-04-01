Алексей Мелёшин: для «Спартака» пауза на матчи сборных — сложность, а не помощь

Бывший футболист «Спартака», а ныне тренер в академии московского клуба Алексей Мелёшин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 1 апреля. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ожидаю, что «Спартак» сможет одержать победу над «Ахматом». Слаженные командные взаимодействия, настрой, реализация моментов и хорошая игра в обороне – компоненты удачной игры.
Пауза на матчи сборных – не помощь для «Спартака». Если у тебя уехало большое количество игроков основы – это минус. А команде, у которой нет сборников и которая тренируется в полном составе, эта пауза идёт на пользу. Так было всегда. В этом будет сложность для «Спартака», – сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 1 апреля 2023
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:35
-
10:32
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:41
-
09:27
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:22
-
08:10
-
07:50
-
07:27
-
07:07
-
07:00
-
06:50
-
04:48
-
04:12
-
04:07
-
03:47
-
03:29
-
03:12
-
02:46