Алексей Мелёшин: для «Спартака» пауза на матчи сборных — сложность, а не помощь

Бывший футболист «Спартака», а ныне тренер в академии московского клуба Алексей Мелёшин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 1 апреля. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ожидаю, что «Спартак» сможет одержать победу над «Ахматом». Слаженные командные взаимодействия, настрой, реализация моментов и хорошая игра в обороне – компоненты удачной игры.

Пауза на матчи сборных – не помощь для «Спартака». Если у тебя уехало большое количество игроков основы – это минус. А команде, у которой нет сборников и которая тренируется в полном составе, эта пауза идёт на пользу. Так было всегда. В этом будет сложность для «Спартака», – сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.