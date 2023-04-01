«У них самый сильный состав». Арьен Роббен дал прогноз на матч «Баварии» и «Боруссии»

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего матча Бундеслиги между мюнхенцами и дортмундской «Боруссией», выразив уверенность, что победу одержат игроки рекордмайстера.
«У «Баварии» самый сильный состав в лиге, я очень уверен в команде. Но я также испытываю большое уважение к «Боруссии», они добились выдающихся результатов. «Баварии» будет нелегко, но я думаю, что сегодня вечером они возглавят турнирную таблицу.
Команда хорошо подготовлена ко всем турнирам. У них есть игроки с большим воображением, скоростью и мощью, что помогает угрожать воротам. Забить или отдать голевую передачу может любой. Команда очень хороша, в этом сезоне им определённо есть за что побороться», — приводит слова Роббена пресс-служба «Баварии».
Матч «Баварии» и «Боруссии» пройдёт сегодня, 1 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 1 апреля 2023
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