«Собаки лают, караван идёт». Луис Энрике — о критике

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике рассказал, как справляется с критикой, заявив, что спокойно продолжает заниматься любимым делом, пока «паразиты» и «стервятники» пользуются популярностью за счёт тренера.

«Критика? Собаки лают, караван идёт. Это хороший знак. В профессиональном футболе ты не можешь быть любим всеми или контролировать то, что о тебе говорят. Я посвящаю себя тому, чтобы противостоять всему. Мне всё равно, что обо мне говорят, я продолжаю спокойно заниматься своей работой, наслаждаясь тем, что мне нравится. Паразиты и стервятники могут пользоваться своей славой за мой счёт. Я очень горжусь тем, что работал тренером, и очень горжусь тем, чего достиг», — приводит слова Энрике Cadena Ser.

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