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Лофтус-Чик: мы все в «Челси» верим, что Поттер — хороший тренер

Лофтус-Чик: мы все в «Челси» верим, что Поттер — хороший тренер
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Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик заявил, что главный тренер команды Грэм Поттер пользуется полным доверием со стороны футболистов команды, которые верят, что англичанин — хороший специалист.

«Мне кажется, что то, как всё это выглядит со стороны, сильно отличается от того, как мы ощущаем это в клубе… Мы все верим, что Грэм Поттер — хороший тренер. Мы начали действительно хорошо, у нас был трудный период, но теперь мы начинаем играть в лучший футбол. Во время этого тяжёлого периода мы держались вместе и поддерживали его на 100%. Со стороны это выглядело, может быть, не совсем так, но от себя и от имени всей команды могу сказать, что мы были за него и верили в него», — приводит слова Лофтус-Чика talkSPORT.

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