Лофтус-Чик: мы все в «Челси» верим, что Поттер — хороший тренер

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик заявил, что главный тренер команды Грэм Поттер пользуется полным доверием со стороны футболистов команды, которые верят, что англичанин — хороший специалист.
«Мне кажется, что то, как всё это выглядит со стороны, сильно отличается от того, как мы ощущаем это в клубе… Мы все верим, что Грэм Поттер — хороший тренер. Мы начали действительно хорошо, у нас был трудный период, но теперь мы начинаем играть в лучший футбол. Во время этого тяжёлого периода мы держались вместе и поддерживали его на 100%. Со стороны это выглядело, может быть, не совсем так, но от себя и от имени всей команды могу сказать, что мы были за него и верили в него», — приводит слова Лофтус-Чика talkSPORT.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча
- 1 апреля 2023
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:35
-
10:32
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:41
-
09:27
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:22
-
08:10
-
07:50
-
07:27
-
07:07
-
07:00
-
06:50
-
04:48
-
04:12
-
04:07
-
03:47
-
03:29