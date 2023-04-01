Газзаев: если бы не Слуцкий, в Европе бы больше внимания обращали на тренеров из России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что если бы не провальная работа Леонида Слуцкого в английском «Халле» и нидерландском «Витессе», то на русских специалистов обращали бы в Европе больше внимания.

«Вот работал в Европе какое‑то время Слуцкий, но он не дал там результат. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских специалистов. Если бы Слуцкий успешно отработал, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но он там провалился — и в Англии, и в Нидерландах.

А сейчас вообще изоляция. В будущем, чтобы наших тренеров приглашали, понадобится международный успех с клубом или сборной. И, конечно, знание иностранных языков», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Ни в одном из своих европейских клубов Слуцкий не работал больше одного года. В «Халле» россиянина уволили спустя несколько месяцев работы.