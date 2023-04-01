«Он не был тщеславным». Денис Черышев — о Криштиану Роналду

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев, ранее игравший за мадридский «Реал», рассказал о своём отношении к бывшему одноклубнику Криштиану Роналду, который сейчас выступает в составе саудовского «Аль-Насра». Россиянин заявил, что для него было честью играть с португальцем.
«Для меня было честью играть с ним. Он общался со всеми, он не был тщеславным, он был очень трудолюбивым», — приводит слова Черышева Relevo.
32-летний Черышев прошёл через третью и вторую команду мадридского «Реала» и сыграл за основную команду семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Россиянин считается победителем Лиги чемпионов 2016 года, так как провёл в том розыгрыше 38 минут на поле в трёх матчах.
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду
- 1 апреля 2023
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