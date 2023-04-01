Радченко: «Зенит» должен хорошо подготовиться к матчу с «Уралом». Болельщики ждут победы

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Уралом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 1 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» должен очень хорошо подготовиться к матчу с «Уралом». Последние две игры проиграли, поэтому все болельщики и специалисты ждут очень хорошей, яркой игры и победы.

Видно, что «Урал» после зимней паузы очень хорошо подготовился. Команда в тактическом и физическом плане готова очень хорошо. Поэтому во второй части сезона они прилично играют и заслуженно набирают очки.

Трудно сказать, пойдёт ли международная пауза на пользу «Зениту». Перед этим и так был очень большой перерыв, так что я думаю, что не так сильно повлияет последняя пауза на сборные», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.