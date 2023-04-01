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Уткин — о словах Газзаева: в России нет тренерской школы. Неудачи Слуцкого ни при чём

Уткин — о словах Газзаева: в России нет тренерской школы. Неудачи Слуцкого ни при чём
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Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева, который заявил, что в Европе не рассматривают российских тренеров из-за неудачной работы Леонида Слуцкого в Англии и Нидерландах. Комментатор сказал, что в России нет своей тренерской школы.

«Слуцкий работал в «Халл Сити», который и после него, мягко говоря, не воскрес. Работал в «Витессе». Никак нельзя назвать его поприще удачным, но смешно рассуждать, что именно это ставит какую-то изгородь на пути российских тренеров в Европу. Бышовец, было дело, работал в Португалии. Карпин, было дело, работал в Испании. Это всё разовые оказии, все неудачные. Они не могут создать тенденции.

Российской тренерской школы, извините, нет. Например, самому Газзаеву после победы в Кубке УЕФА никто работу не предложил, а ведь достижение. И попытки российских тренеров поработать на Западе были и будут неопределённое время впредь попытками одиночек. И тут нет и не может быть тенденции», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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