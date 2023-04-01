Как завершится матч «Динамо» — «Сочи»?

Сегодня, 1 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Динамо» и футбольным клубом «Сочи». Главным судьёй игры назначен Роман Галимов (Улан-Удэ). Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встреча в Москве станет второй для соперников в текущем сезоне РПЛ. «Сочи» и «Динамо» играли друг с другом в Сочи в 9-м туре. Тогда победу со счётом 2:1 одержала команда с юга России. В составе победителей голами отметились полузащитники Георгий Мелкадзе и Кристиан Нобоа. За «Динамо» забил Денис Макаров.

Перед началом 21-го тура «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице с 35 набранными очками. «Сочи» располагается на девятом месте с 28 очками.