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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Альварес забил ответный мяч хозяев на 27-й минуте

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Альварес забил ответный мяч хозяев на 27-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Счёт ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 17'   1:1 Альварес – 27'   2:1 Де Брёйне – 46'   3:1 Гюндоган – 53'

На 27-й минуте нападающий хозяев Хулиан Альварес сравнял счёт. Его ассистентом выступил Джек Грилиш.

Ранее в составе «Ливерпуля» отличился Мохамед Салах на 17-й минуте.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 27 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 42 очка после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (69).

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