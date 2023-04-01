«Арсенал» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Лидс Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Троссард, Жезус, Мартинелли.
«Лидс Юнайтед»: Меслье, Эйлинг, Кох, Кристенсен, Стрёйк, Фирпо, Саммервилл, Рока, Ааронсон, Харрисон, Синистерра.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» в выездном матче победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный мяч в составе «канониров» забил полузащитник Букайо Сака.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 69 очков после 28 матчей. «Лидс Юнайтед» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков после 27 игр.
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