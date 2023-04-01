Кристиан Нобоа: Денис Адамов — лучший вратарь в РПЛ. Думаю, он будет играть в сборной
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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ (2:0), заявив, что голкипер сочинцев Денис Адамов является лучшим вратарём в лиге.
«После удаления мы сразу подумали, что будет тяжело играть. Не видел момент с удалением, я не судья. Вратарь сыграл блестяще? Да. Он пока молодой, надо дать время. Думаю, он будет играть в сборной. Лучший вратарь в РПЛ? Денис Адамов», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Денис Адамов в матче с московским «Динамо» появился на поле после того, как основной голкипер «Сочи» Сослан Джанаев получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике бело-голубых Денисе Макарове.
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