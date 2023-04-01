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«Акрон» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Родиной»

«Акрон» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Родиной»
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Завершился матч 25-го тура российской Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). «Акрон» одержал волевую победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающий «Родины» Иван Тимошенко на 17-й минуте. Через 10 минут форвард гостей Андрес Понсе сравнял счёт. На 32-й минуте Понсе оформил дубль. Окончательный счёт на 87-й минуте установил нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев — 3:1.

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 25 матчей. «Родина» находится на 12-й строчке, заработав 31 очко. Лидирует калининградская «Балтика» (51).

Россия - Мелбет Первая лига. 25-й тур
01 апреля 2023, суббота. 15:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Тимошенко – 17'   1:1 Понсе – 27'   1:2 Понсе – 32'   1:3 Эльдарушев – 87'
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