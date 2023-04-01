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«Акрон» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Родиной»

Завершился матч 25-го тура российской Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). «Акрон» одержал волевую победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающий «Родины» Иван Тимошенко на 17-й минуте. Через 10 минут форвард гостей Андрес Понсе сравнял счёт. На 32-й минуте Понсе оформил дубль. Окончательный счёт на 87-й минуте установил нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев — 3:1.

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 25 матчей. «Родина» находится на 12-й строчке, заработав 31 очко. Лидирует калининградская «Балтика» (51).