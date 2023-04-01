«Эльче» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встретятся местный «Эльче» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе «Барселоны» матч пропустят сразу пять человек: Педри, Усман Дембеле, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг восстанавливаются после травм. Рафинья отбывает дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.
Для обеих команд этот матч станет первым после международного перерыва. Предлагаем обзоры встреч 26-го тура с участием коллективов. «Барселона» играла с «Реалом», а «Эльче» — с «Реалом Сосьедад».
Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
- 1 апреля 2023
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:26
-
18:11
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:31
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:30
-
16:27