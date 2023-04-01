«Эльче» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

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Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встретятся местный «Эльче» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе «Барселоны» матч пропустят сразу пять человек: Педри, Усман Дембеле, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг восстанавливаются после травм. Рафинья отбывает дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.

Для обеих команд этот матч станет первым после международного перерыва. Предлагаем обзоры встреч 26-го тура с участием коллективов. «Барселона» играла с «Реалом», а «Эльче» — с «Реалом Сосьедад».

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур: