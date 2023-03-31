«Эльче» — «Барселона». Хави уходит в отрыв

1 апреля состоится матч 27-го тура испанской Примеры «Эльче» – «Барселона». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех валенсийцев оценивается аналитиками коэффициентом 9.20. Поставить на ничью предлагают за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эльче» — «Барселона» 1 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эльче» – «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Барселона» (01.04.2023)

Испания - Примера. 27-й тур 01 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Эльче Эльче Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат Испании по футболу возвращается после перерыва. С пятницы по понедельник пройдут матчи 27-го тура. Сейчас нас интересует субботняя игра в Эльче, где местный одноимённый клуб примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Эльче» одна из тех команд, которой всегда приходится довольствоваться малым. Сейчас у неё относительно неплохой период. Команда проиграла лишь в двух из четырёх последних встреч. При этом удалось обыграть «Мальорку», добыв вторую победу в сезоне (1:0), и не уступить в игре с «Вальядолидом» (1:1).

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Тем не менее эти результаты никак не помогают бело-зелёным улучшить своё положение в таблице. У них всего две победы в активе, тогда как у ближайшего конкурента втрое больше. На балансе клуба всего 13 очков, поэтому он занимает последнее место в турнирной таблице. Уже практически не возникает сомнений, что следующий сезон «Эльче» проведёт в Сегунде.

«Эльче» мало забивает, стараясь играть в закрытом стиле, рассчитывая на резкие контратаки. Это привычное дело для клуба со слабым индивидуальным ресурсом, однако у него больше всех матчей в лиге без забитых голов вообще. Кроме того, ему ни разу не удалось забить в ворота представителей первой четвёрки.

Во многом единственным преимущество «Эльче» сейчас можно назвать его неуступчивость. Из 17 поражений в сезоне валенсийцы лишь в семи случаях проиграли с крупным счётом. И только в девяти из них — с разницей в два и более мяча. Поэтому дрожи перед грозным соперником ещё до выхода на поле у них явно не будет.

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«Барселоне» в её нынешнем состоянии можно выигрывать на чистом классе. До перерыва на матчи сборных команда Хави сделала ключевой шаг на пути к чемпионскому титулу. Дома она обыграла мадридский «Реал». Можно говорить долго о том, что победа была добыта на 92-й минуте. Даже могут быть какие-то вопросы к судейству, но итог понятен. Каталонцы оторвались от «Реала» уже на 12 очков.

В ближайших турах «Барселону» ждут соперники из нижней части турнирной таблицы. Помимо «Эльче», предстоит сыграть ещё с «Жироной» и «Хетафе». Это отличная возможность ещё больше оторваться от «Реала». Терять очки в таких играх нельзя, но и отдавать в них все силы команда не станет. Не исключена определённая ротация. Тем более перед Кубком Испании.

Стоит отметить, что сейчас у сине-гранатовых наметились некоторые проблемы с реализацией моментов. Больше двух голов они не могут забить на протяжении шести туров, что вызывает беспокойство тренера. Сообщается, что Хави недоволен игрой ряда футболистов, в том числе и Роберта Левандовского. Звёздный польский форвард после чемпионата мира забил в Примере только два мяча.

Есть у «Барселоны» и другие проблемы. Главным образом они связаны с травмами. Пропускают предстоящую встречу Педри, Усман Дембеле и даже Рафинья, однако бразилец попросту дисквалифицирован. Даже если Хави не планировал ротировать состав, оптимальным он в любом случае уже не будет.

Тем не менее в Эльче для лидера особых проблем возникнуть не должно. Не стоит ждать разгрома, потому что после паузы команде важнее выиграть без потерь. В то же время у гостей лучшая оборона лиги, и от соперника с последнего места она не пропустит. Вероятнее всего, каталонцы снова ограничатся парой голов и дальше будут играть в своё удовольствие. Ставка на победу «Барселоны» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.01 смотрится вполне перспективно.

Прогноз и ставка на матч Примеры «Эльче» — «Барселона» 1 апреля 2023 года

«Барселона» в прекрасном настроении уходила на перерыв. Команда обыграла в последнем туре «Реал». Каталонцы медленно, но верно движутся в направлении чемпионства, и сейчас им главное не оступиться в играх с аутсайдерами. «Эльче» постарается максимально усложнить жизнь фавориту – хозяева редко проигрывали крупно в этом сезоне. При этом у гостей также есть проблемы в составе. Однако класс в итоге своё возьмёт. «Барселона» добьётся убедительной победы.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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