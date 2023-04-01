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«Унион» разгромил «Штутгарт», «Лейпциг» пропустил три гола от «Майнца»

«Унион» разгромил «Штутгарт», «Лейпциг» пропустил три гола от «Майнца»
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Сегодня, 1 апреля, проходят матчи 26-го тура чемпионата Германии. «Унион» Берлин обыграл «Штутгарт» со счётом 3:0 и продолжает занимать третье место в чемпионате. Голами в составе «Униона» отметились Шеральдо Бекер и Кевин Бехренс. Ещё один мяч оказался в воротах «Штутгарта» в результате автогола Гэнки Харагути.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
01 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Бекер – 51'   2:0 Бехренс – 65'   3:0 Харагути – 68'

«Лейпциг» проиграл «Майнцу» с разгромным счётом 0:3 и опустился на пятую строчку турнирной таблицы. В составе «Манца» отличились Маркус Ингвартсен, Людовик Ажорк и Доминик Кор.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
01 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 3
Майнц
Майнц
0:1 Ингвартсен – 9'   0:2 Ажорк – 57'   0:3 Кор – 67'

В параллельных матчах «Аугсбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» — 2:2, «Фрайбург» разошёлся миром с «Гертой» — 1:1, а «Байер» разгромил «Шальке» — 3:0. В 19:30 по московскому времени начнётся матч, в котором «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию».

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