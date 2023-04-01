«Спартак» потерял очки во втором матче РПЛ подряд

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве прошёл матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Спартак» и «Ахмат» из Грозного. Финальный свисток Алексея Сухого зафиксировал нулевую ничью — 0:0. Подробнее с основными моментами матча вы можете ознакомиться в текстовой трансляции «Чемпионата».

«Спартак», который перед предыдущим туром занимал второе место в турнирной таблице, теряет очки вторую встречу подряд. В 20-м туре красно-белые уступили на выезде «Оренбургу» (0:2), а сейчас сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). У красно-белых 41 очко и третье место в турнирной таблице. Выше располагаются «Ростов» (41) и «Зенит» (48), которые свои матчи с «Торпедо» и «Уралом» ещё не провели.