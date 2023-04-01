«Грубо и безрассудно влетел в Чернова». Судьи приняли спорное решение против «Спартака»

Спорные судейские моменты в матчах «Спартака» стали традицией этого сезона. У красно-белых накопилось так много вопросов к арбитрам, что Александр Соболев уже шутит на тему своих отменённых голов. А вот Гильермо Абаскаль недоволен такой работой судей. И вот в матче 21-го тура между «Спартаком» и «Ахматом» снова не обошлось без спорных эпизодов.

Уже на 17-й минуте в штрафной «Спартака» произошёл контакт с участием Романа Зобнина и Андрея Семёнова. Бригада VAR вмешалась в игру, но ничего криминального со стороны полузащитника красно-белых не увидела. Как и эксперт «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов.

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Игорь Федотов футбольный арбитр «Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом». Сначала в мяч сыграл Семёнов, потом – Зобнин, а дальше произошло игровое столкновение. Нарушения правил тут не было, что сначала увидел Сухой, а потом подтвердил VAR».

На 31-й минуте матча арбитр VAR снова включился в игру – в штрафной «Ахмата» оказался на газоне Никита Чернов. Защитник Андрей Семёнов попал в колено спартаковцу, но к монитору главного арбитра не позвали.

«Судья должен был назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком», – считает Игорь Федотов, – был удар по воротам, после которого Семёнов грубо и безрассудно влетел в Чернова. Это явная и очевидная ошибка, VAR должен был вмешаться и позвать судью, по всем повторам – стоило назначить 11-метровый и показать жёлтую карточку Семёнову».

А как считаете вы, был ли прав судья в этих эпизодах?