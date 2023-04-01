Владимир Быстров отреагировал на потерю очков «Спартаком» в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на ничью команды в матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Огненный матч, «Спартаку» помешал Шелия. Если бы «Спартак» весь матч провёл с таким настроем, как во втором тайме, они бы дожали «Ахмат». В принципе, все молодцы, тяжёлый матч. Арбитр, на мой взгляд, справился с тяжёлым судейством, потому что «Спартак» очень тяжело судить. Соболев, как ни старался, к сожалению, все моменты запорол», — сказал Быстров в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
«Спартак» набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице третье место. Столько же очков у «Ростова», но у дончан матч с «Торпедо» в запасе. Лидером соревнований является «Зенит» (48), у которого также матч в запасе.
- 1 апреля 2023
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