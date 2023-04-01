Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче АПЛ, Жезус отметился дублем

«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче АПЛ, Жезус отметился дублем
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Лидс». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1.

На 35-й минуте Габриэл Жезус открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма Бен Уайт удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте Жезус отличился во второй раз. Спустя 20 минут Расмус Кристенсен отыграл один мяч. На 84-й минуте Гранит Джака восстановил преимущество в три мяча.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Жезус – 35'   2:0 Уайт – 47'   3:0 Жезус – 55'   3:1 Кристенсен – 76'   4:1 Джака – 84'

В параллельных матчах «Борнмут» победил «Фулхэм 2:1, «Кристал Пэлас» обыграл «Лестер» — 2:1, «Ноттингем Форест» разошёлся миром с «Вулверхэмптоном» — 1:1, в «Брайтон» сыграл вничью с «Брентфордом» — 3:3.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити», сыгравший на один матч меньше, на восемь очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023