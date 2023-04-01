«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче АПЛ, Жезус отметился дублем

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Лидс». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1.
На 35-й минуте Габриэл Жезус открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма Бен Уайт удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте Жезус отличился во второй раз. Спустя 20 минут Расмус Кристенсен отыграл один мяч. На 84-й минуте Гранит Джака восстановил преимущество в три мяча.
В параллельных матчах «Борнмут» победил «Фулхэм 2:1, «Кристал Пэлас» обыграл «Лестер» — 2:1, «Ноттингем Форест» разошёлся миром с «Вулверхэмптоном» — 1:1, в «Брайтон» сыграл вничью с «Брентфордом» — 3:3.
«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити», сыгравший на один матч меньше, на восемь очков.
- 1 апреля 2023
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