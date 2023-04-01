Зобнин: я говорил судье и в первом тайме, и в перерыве, что Шелия тянет время

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что неоднократно рассказывал арбитру Алексею Сухому о затяжке времени со стороны вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии. Команды сыграли вничью (0:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я обращал внимание судьи ещё в первом тайме, что Шелия тянет время. И в перерыве обратил его внимание на это.

Игроки «Спартака» не встречались с руководством судейского корпуса. По темпу набора очков есть разочарование, но качество игры есть. Не хватает голов», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гиорги Шелия стал главным героем матча в Москве. Вратарь отразил шесть ударов по своим воротам, сыграв четвёртый матч «на ноль» в нынешнем сезоне РПЛ.