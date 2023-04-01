Вратарь «Ахмата» Шелия прокомментировал своё спасение лицом в матче со «Спартаком»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал спасение лицом, которое он совершил в матче со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Какое спасение в сегодняшнем матче со «Спартаком» больше всего запомнилось? Я ничего не помню (смеётся). Спасение лицом? Лицом, да, было дело. Рикошет, поднял лицо, и всё. Испугался мяча. Какое спасение круче? Круче сыграть «на ноль» (улыбается)», — приводит слова Шелии пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

В створ ворот Шелии «Спартак» нанёс пять ударов, но ни один из них не стал в этом матче решающим. Для 34-летнего вратаря это четвёртый «сухой» матч в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги из 19 попыток. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.