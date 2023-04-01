Александр Алаев: 18 команд в РПЛ — сейчас нереально. 16 клубов — оптимальный вариант
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации с количеством команд в лиге. Функционер считает, что лигу не ждёт расширение до 18 команд. Сейчас в РПЛ выступают 16 клубов.
Сейчас это нереально. Я соглашусь с Александром Валерьевичем Дюковым. Есть крепкие клубы с финансовой и спортивной точки зрения. Никто не инициировал повестку, но моё мнение, что нет. 16 клубов — оптимальный вариант», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Команды, занявшие по итогам сезона 13-е и 14-е место, попадают в стыковые матчи с командами Мелбет Первой лиги, финишировавшими на третьем и четвёртом местах соответственно. Команды, занявшие 15- и 16-е место, вылетают из чемпионата России напрямую.
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