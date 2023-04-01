Глава РПЛ Алаев: уайлд-кард клубам Медиалиги? Категорически нет

Глава РПЛ Александр Алаев исключил выдачу уайлд-кард клубам Медиалиги на участие в Российской Премьер-Лиге. Это приглашение в лигу команды в обход действующего регламента, без участия в низших дивизионах страны.

«Уайлд-кард клубам Медиалиги? Категорически нет. Я всегда поддерживал Медиалигу, но это большой спорт. Есть спортивный принцип. Чтобы сюда попасть, ты должен быть не только популярным и интересным, но и добиться этого права на футбольном поле.

Как это сделать, вы все прекрасно знаете. Некоторые команды из медиафутбола встречались с профессиональными. Выиграть Вторую лигу, выиграть Первую лигу — добро пожаловать. Мы будем только рады. Главное — это спортивный принцип», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.