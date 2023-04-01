«Эльче» — «Барселона»: Фати, Торрес и Левандовски в стартовом составе гостей
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Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встретятся местный «Эльче» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Араухо, Кунде, Алонсо, Гави, Роберто, Торрес, Левандовски, Фати.
Стартовый состав «Эльче»: Бадия, Бланко, Риго, Пенья, Олива, Сапата, Гумбау, де ла Торре, Маскарель, Мартинес, Наварро.
«Барселона» в 26 матчах чемпионата Испании набрала 68 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на 12 очков. «Эльче» набрал 13 очков и располагается на последней строчке.
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