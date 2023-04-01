«Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ
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Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Астон Виллу». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.
На 18-й минуте матча Олли Уоткинс открыл счёт в матче. На 56-й минуте Джон Макгинн удвоил преимущество гостей после передачи Джейкоба Рэмси.
По итогам матча «Астон Вилла» поднялась на девятое место в чемпионате Англии нынешнего сезона. Команда набрала 41 очко после 28 матчей. «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 баллов. Лидирует лондонский «Арсенал», набравший после победы в матче с «Лидсом» (4:1) 72 очка.
В следующем туре английской Премьер-лиги «Челси» примет «Ливерпуль», а «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Лестером».
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