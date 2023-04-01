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Сергеев: «Зенит» переломил игру во втором тайме и довёл дело до победы

Сергеев: «Зенит» переломил игру во втором тайме и довёл дело до победы
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:0).

«Забитый гол? Хорошая подача была от Клаудиньо, я был за игроком и хорошо попал от штанги — тяжело было вратарю. Гол получился хороший, я думаю.

«Урал» — хорошая дисциплинированная команда, у них высокие нападающие, хорошая оборона. Гончаренко требует от них агрессивной игры. Было мало подходов, но переломили во втором тайме, создали больше моментов и довели дело до победы», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

После 21 тура команда Сергея Семака с 51 очком возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, а «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.

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