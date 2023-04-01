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Абаскаль показывал судье на часы, Семёнов в крови рвался на поле. Фото «Спартак» — «Ахмат»

1 апреля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Спартак», который перед предыдущим туром занимал третье место в турнирной таблице, теряет очки вторую встречу подряд. В 20-м туре красно-белые уступили на выезде «Оренбургу» (0:2), а сейчас сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

«Спартак» в 21 матче чемпионата России набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице третье место. В следующем туре красно-белые сыграют с «Динамо» (8 апреля). На первой строчке турнирной таблицы располагается «Зенит», набравший 51 очко.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.