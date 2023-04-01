«Эльче» — «Барселона»: Роберт Левандовски оформил дубль на 66-й минуте

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче проходит матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречаются местный «Эльче» и «Барселона». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 66-й минуте Роберт Левандовски с передачи Гави оформил дубль, доведя счёт до 3:0 в пользу «Барселоны». На 20-й минуте точным ударом с передачи Рональда Араухо отметился Левандовски. На 56-й минуте второй мяч в матче забил Ансу Фати, откликнувшись на передачу Феррана Торреса.

Для польского форварда второй гол в матче стал 17-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Он укрепился в звании лучшего бомбардира турнира, опережая идущего следом Энеса Унала на четыре точных удара.

«Барселона» в онлайн-таблице чемпионата Испании набирает 71 очко и отрывается от идущего следом мадридского «Реала» (56) на 15 очков. «Сливочным» ещё предстоит провести матч с «Вальядолидом», который состоится завтра, 2 апреля.