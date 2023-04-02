Хави прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче с «Эльче»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал разгромную победу команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (4:0).

«Я Очень доволен этим матче. Объединение в команду заключается в том, что сегодня играют футболисты, которые не слишком много участвовали и показали себя на очень высоком уровне. Это важный шаг. Очень хорошая победа, и я очень доволен сегодня.

Голы всегда придают уверенности нападающим. Сегодня всё прошло идеально. Ансу устал, но его работа была очень хорошей. Это важно для меня. Этот гол — результат его работы и его таланта. Рад за Феррана, Ансу… сегодня забили люди, которые заслуживали голов», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 71 очко.