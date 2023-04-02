Дивеев рассказал, почему Кириченко отказывался ставить его в основной состав «Уфы»

Воспитанник «Уфы» Игорь Дивеев вспомнил, как тогдашний главный тренер башкирской команды Дмитрий Кириченко не хотел выпускать его в основном составе из-за рисков.

«У меня что-то не получилось с Кириченко? Да-да. Он сказал, что меня не могут ставить, так как клуб борется за сохранение места в РПЛ, поэтому не хотят рисковать», — рассказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

46-летний Кириченко был главным тренером «Уфы» с ноября 2018 по март 2019 года. До этого он несколько месяцев входил в тренерский штаб башкирской команды. Сейчас Кириченко работает у Курбана Бердыева в «Сочи».

23-летний Дивеев с февраля 2019 года выступает за ЦСКА. Его соглашение с московской командой истекает летом 2024 года.