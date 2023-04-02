Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче со «Страсбуром»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура французской Лиги 1 со «Страсбуром». Матч начнётся в 18:05 по московскому времени

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Вандерсон, Фофана, Камара, Головин, Бен Сегир, Бен Йеддер.

Напомним, Головин был включён в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что игрок получил повреждение и пропустит товарищеские матчи.

В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл в 26 матчах чемпионата Франции, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. Последний раз Головин появлялся на поле 12 марта в игре с «Реймсом» (0:1) в рамках 27‑го тура чемпионата Франции.