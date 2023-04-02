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ЦСКА в гостях обыграл «Факел» в матче 21-го тура РПЛ

ЦСКА в гостях обыграл «Факел» в матче 21-го тура РПЛ
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Сегодня, 2 апреля, завершился проходивший на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались местный «Факел» и московский ЦСКА. По итогам матча гости одержали уверенную победу с преимуществом в два мяча (0:2).

На 21-й минуте после видеопросмотра VAR главным судьёй встречи Павлом Кукуяном в ворота хозяев был назначен пенальти. Нападающий армейцев Фёдор Чалов реализовал удар с 11-метровой отметки и открыл счёт в матче.

На 78-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество ЦСКА. Армейцы выиграли борьбу на правом фланге, далее Адольфо Гаич выполнил подачу в район вратарской, Заболотный не сумел пробить головой, но получилась скидка на Облякова — и Иван пробил в противоход вратарю.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 21'   0:2 Обляков – 77'
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