ЦСКА в гостях обыграл «Факел» в матче 21-го тура РПЛ

Сегодня, 2 апреля, завершился проходивший на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались местный «Факел» и московский ЦСКА. По итогам матча гости одержали уверенную победу с преимуществом в два мяча (0:2).
На 21-й минуте после видеопросмотра VAR главным судьёй встречи Павлом Кукуяном в ворота хозяев был назначен пенальти. Нападающий армейцев Фёдор Чалов реализовал удар с 11-метровой отметки и открыл счёт в матче.
На 78-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество ЦСКА. Армейцы выиграли борьбу на правом фланге, далее Адольфо Гаич выполнил подачу в район вратарской, Заболотный не сумел пробить головой, но получилась скидка на Облякова — и Иван пробил в противоход вратарю.
- 2 апреля 2023
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