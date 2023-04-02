«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: Асенсио забил пятый гол в матче

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 27-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучал в 17:15 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 73-й минуте матча полузащитник «Реала» Марко Асенсио сделал счёт в матче 5:0.
«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 56 очков. В прошлом туре команда Карло Анчелотти проиграла своему главному конкуренту в борьбе за титул «Барселоне» (1:2), которая промежуточно оторвалась от «сливочных» на 15 очков.
«Вальядолид» с 28 очками располагается на 15-й позиции. В прошлом туре команда проиграла «Атлетику» из Бильбао (1:3) в домашнем матче.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 2 апреля 2023
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:30
-
18:26
-
18:14
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:42
-
17:42
-
17:31
-
17:22
-
17:22
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
16:57
-
16:56