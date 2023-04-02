«Нефтехимик» обыграл тульский «Арсенал», прервав серию без побед из шести матчей
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым (Роснов-на-Дону). «Нефтехимик» одержал победу со счётом 1:0.
Победу хозяевам принёс узбекистанский полузащитник Вагиз Галиулин. Он отличился на 27-й минуте матча. Таким образом, «Нефтехимик» прервал шестиматчевую серию без побед.
Тульский «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 25 матчей. «Нефтехимик» находится на 12-й строчке, заработав 32 очка. Лидирует калининградская «Балтика» (52).
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