Владимир Габулов высказался о поражении «Динамо» от «Сочи»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал поражение бело-голубых от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ключевыми эпизодами в матче «Динамо» — «Сочи» явились удаление вратаря «Сочи» и последующий отбитый пенальти выведшего на замену Адамова. «Динамо» имело ряд острых моментов, в ходе которых они могли отличиться и открыть счёт, но и в этих эпизодах вратарь «Сочи» был великолепен.

«Динамо» должно реализовывать преимущество в количестве футболистов на поле на протяжении такого долгого отрезка времени. В этих случаях тренерский штаб должен реагировать более качественно, чтобы игра команды была соответствующей.

Что касается игры «Сочи», они молодцы. Перетерпели, выдержали, старались действовать очень организованно и цепко при оборонительных действиях. А когда появились возможности, то реализовали свои моменты.

Нужно ли «Динамо» прощаться с Йокановичем? Мне сложно судить. Решение об отставке главного тренера должны принимать ответственные люди в «Динамо». Они видят игру, результат и обстановку внутри команды. Они должны видеть перспективы или отсутствие перспектив для своего клуба», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.