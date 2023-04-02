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Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Страсбург»

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Страсбург»
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Сегодня, 2 апреля, завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» на своём поле победил «Страсбург» со счётом 4:3.

В составе монегасков голевой передачей отметился российский полузащитник Александр Головин. Россиянин ассистировал в победном голе «Монако», отдав на 58-й минуте встречи разрезающий пас на Эдана Диопа. Это седьмой ассист Головина в текущем сезоне чемпионата Франции, он делит по этому показателю первое место в «Монако» и шестое в лиге.

Стоит также отметить, что хозяева доигрывали этот матч в меньшинстве: на 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил Юссуф Фофана.

«Монако» занимает четвёртое место в Лиге 1, набрав 57 очков в 29 матчах. У лидирующего «ПСЖ» 66 очков, «Страсбург» идёт 16-м, набрав 26 очков.

Франция - Лига 1. 29-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Вандерсон – 19'   1:1 Мотиба – 32'   1:2 Марипан – 41'   2:2 Ben Seghir – 54'   3:2 Diop – 58'   4:2 Фофана – 65'   4:3 Диалло – 90+3'
Удаления: Фофана – 78' / нет
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