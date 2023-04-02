Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Страсбург»
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Сегодня, 2 апреля, завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» на своём поле победил «Страсбург» со счётом 4:3.
В составе монегасков голевой передачей отметился российский полузащитник Александр Головин. Россиянин ассистировал в победном голе «Монако», отдав на 58-й минуте встречи разрезающий пас на Эдана Диопа. Это седьмой ассист Головина в текущем сезоне чемпионата Франции, он делит по этому показателю первое место в «Монако» и шестое в лиге.
Стоит также отметить, что хозяева доигрывали этот матч в меньшинстве: на 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил Юссуф Фофана.
«Монако» занимает четвёртое место в Лиге 1, набрав 57 очков в 29 матчах. У лидирующего «ПСЖ» 66 очков, «Страсбург» идёт 16-м, набрав 26 очков.
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