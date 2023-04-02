«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

На 65-й минуте отличился полузащитник хозяев Джозеф Уиллок. Он замкнул головой скидку Аллана Сент-Максимена. Бруно Гимарайнс навесил на дальнюю штангу, Сент-Максимен от лицевой сбросил мяч в центр, и Уиллок из пределов вратарской головой занёс его в ворота — 1:0. На 88-й минуте второй мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» забил нападающий Каллум Уилсон после подачи с углового.

Благодаря победе «Ньюкасл» поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 27 матчей. «Манчестер Юнайтед» (50) находится на четвёртой строчке. Лидирует «Арсенал» (72).