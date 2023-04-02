Форвард «Ахмата» Конате: Шелия — лучший вратарь в РПЛ. Самый топовый!
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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что его одноклубник Гиорги Шелия является лучшим вратарём в Российской Премьер-Лиге.
«Шелия — лучший вратарь в РПЛ. Самый топовый!» — сказал Конате в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
1 апреля Шелия сохранил свои ворота в неприкосновенности в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0). После игры голкипер заявил, что матч входит в число 20 лучших в его карьере.
34-летний Шелия выступает за команду из Грозного с августа 2020 года. В текущем сезоне вратарь принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов и четырежды сыграл «на ноль». Соглашение между Шелией и «Ахматом» рассчитано до окончания сезона.
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