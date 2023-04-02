Тренер «Торпедо» Клотет: мне нравится, что у парней есть нацеленность на победу

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Игра началась достаточно тяжело для нас. Было заметно, что игроки нервничают. Несмотря на первый пропущенный мяч, мы не беспокоились, так как у нас хорошая защитная линия. А когда пропустили второй, то насытили полузащиту, и это дало свои плоды — мы сократили отставание в счёте.
Команда могла создать и больше моментов. Я видел, что она отдала всё на поле. Мне нравится, что у парней есть нацеленность на победу, вторая часть матча это показала. Если смотреть его с точки зрения математики, то результат нас не удовлетворяет.
Сильно ли чувствовалась разница в классе? Думаю, и так всем понятно, что «Ростов» — хорошая команда. Их футболисты играют качественно. Но во втором тайме и мы показали, что конкурентоспособны! Создали проблему ростовчанам. Сложно давать комплексную оценку всем командам, так как я работаю в клубе всего несколько дней. Будем работать над превращением наших моментов в качество и над менталитетом.
Как удаление у «Ростова» повлияло на ход матча? Красная карточка помогла тем, что мы насытили центр поля и имели преимущество», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».
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