Тренер «Торпедо» Клотет рассказал о разговоре с наставником «Ростова» Карпиным

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о разговоре с наставником «Ростова» Валерием Карпиным.
«Валерий сказал: «Добро пожаловать в российский футбол». Мы хорошо понимали друг друга на испанском, я отметил отличную работу, которую он проводит в «Ростове». Он же пожелал мне удачи в следующих играх», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Торпедо» со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 44 очка после 21 матча. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. Команда набрала 10 очков. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 51 очко.
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