Валерий Карпин ответил на вопрос об уволенном агрономе стадиона «Ростов Арена»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об уволенном агрономе стадиона «Ростов Арена».
«Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент. Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что агроном стадионов «Ростов Арена» и «Олимп‑2» Альберт Ченибалаян, занимавшийся газонами с начала 2000‑х годов, покинул свою должность в марте. Сообщалось, что причиной послужили жалобы Валерия Карпина на состояние поля.
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка после 21 матча.
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