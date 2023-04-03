Артета — о Троссарде: мы очень довольны им, он действительно приносит пользу команде

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике Леандро Троссарде, перешедшем в команду в январе из «Брайтона».

«Мы знали о его качествах и о том, что он может привнести в команду. Мы очень довольны им. Он может играть справа, слева, он может играть как атакующий полузащитник, как девятка, ложная девятка. Он действительно приносит пользу команде. Он не боится брать на себя большую ответственность в играх, чтобы решать исход. И нам это нравится», — приводит слова Артеты 90min.

После перехода в «Арсенал» в зимнее трансферное окно 28-летний бельгийский футболист успел принять участие в 11 матчах английской Премьер-лиги в составе лондонского клуба, забил в них один мяч и отметился семью результативными передачами.