Эден Азар впервые с 2021 года совершил результативное действие в Ла Лиге

Вингер «Реала» Эден Азар впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала» перехватил передачу голкипера «Вальядолида» Серхио Асенсио на первой добавленной ко второму тайму минуте матча 27-го тура Ла Лиги. После этого он отдал пас под удар полузащитнику Лукасу Васкесу, и игрок в касание сделал счёт 6:0.

В последний раз Азар забивал или делал ассист в чемпионате Испании 14 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он отметился только в Лиге чемпионов, забив «Селтику» 6 сентября.

32-летний Азар выступает за испанскую команду с 2019 года, когда «Реал» заплатил за его переход «Челси» € 115 млн. С тех пор бельгиец получил 18 травм, после 17 из них он пропустил как минимум один матч.

6:0. Васкес («Реал Мадрид») забивает с передачи Азара