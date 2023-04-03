Эден Азар впервые с 2021 года совершил результативное действие в Ла Лиге

Вингер «Реала» Эден Азар впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге.
Полузащитник «Реала» перехватил передачу голкипера «Вальядолида» Серхио Асенсио на первой добавленной ко второму тайму минуте матча 27-го тура Ла Лиги. После этого он отдал пас под удар полузащитнику Лукасу Васкесу, и игрок в касание сделал счёт 6:0.
В последний раз Азар забивал или делал ассист в чемпионате Испании 14 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он отметился только в Лиге чемпионов, забив «Селтику» 6 сентября.
32-летний Азар выступает за испанскую команду с 2019 года, когда «Реал» заплатил за его переход «Челси» € 115 млн. С тех пор бельгиец получил 18 травм, после 17 из них он пропустил как минимум один матч.
6:0. Васкес («Реал Мадрид») забивает с передачи Азара
- 3 апреля 2023
-
02:58
-
02:52
-
02:33
-
02:22
-
02:04
-
01:57
-
01:40
-
00:58
-
00:45
-
00:32
-
00:30
-
00:17
-
00:14
-
00:08
-
00:05
- 2 апреля 2023
-
23:50
-
23:50
-
23:39
-
23:39
-
23:23
-
23:22
-
23:02
-
23:02
-
22:42
-
22:30
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:45