Лучано Спаллетти раскрыл причины разгромного поражения «Наполи» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти связал поражение «Наполи» от «Милана» с физической усталостью игроков.

«Усталость могла повлиять на нас, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. К тому же многое зависит от самих матчей, от перелётов. Футболисты возвращаются слегка уставшими. Но и у «Милана» такая же ситуация.

Отчасти дело в усталости, отчасти – в том, насколько здорово сыграл «Милан». Мы же выступили не на привычном уровне. Нам немного не повезло с паузой на игры сборных. Матиас Оливера вернулся с травмой, Осимхен.

Сейчас отношение к Лиге чемпионов изменилось, будут люди, которые начнут говорить, что жеребьёвка для нас прошла неудачно. Кому-то кажется, что нам попался слабый соперник. Но это не так. У «Милана» был не лучший отрезок, но мы знаем, что Лига чемпионов всё меняет. В подобных матчах сложно найти тех, кто не будет выкладываться. Надеюсь, после сегодняшней игры так буду думать не только я», – приводит слова Спаллетти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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