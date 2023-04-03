Болельщики «ПСЖ» освистали Лионеля Месси перед матчем с «Лионом»

Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси освистали болельщики «ПСЖ» перед матчем 29-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1), сообщает BBC.

По данным источника, во время того, как на стадионе было объявлено имя Месси ряд болельщики стали освистывать аргентинского нападающего. При этом, были болельщики, который скандировали его имя в поддержку.

Напомним, «ПСЖ» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции. Ранее команда потерпела поражение в матче с «Ренном» (0:2).

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков. Ближайшего преследователя в лице «Ланса» парижане опережают на шесть очков. При этом, у «ПСЖ» есть игра в запасе.

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