Ян Зоммер: никогда не было ощущения, что Нагельсман потерял раздевалку «Баварии»

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер высказался об отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба. Он также прокомментировал слухи о том, что тренер потерял контроль над атмосферой в раздевалке.
«У меня никогда не было ощущения, что Нагельсман потерял раздевалку – совсем нет. Юлиан тоже имеет своё участие в победе над Дортмундом. Это ведь не так, что всё, что было раньше, теперь стёрто», — приводит слова Зоммера журналист Максим Кох на своей страничке в «твиттере».
Напомним, Нагельсман был уволен после поражения в матче 25-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:2). Благодаря победе над «Боруссией» «Бавария» вернулась на первую строчку в таблице Бундеслиги, набрав 55 очков после 26 матчей.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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