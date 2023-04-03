Ян Зоммер: никогда не было ощущения, что Нагельсман потерял раздевалку «Баварии»

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер высказался об отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба. Он также прокомментировал слухи о том, что тренер потерял контроль над атмосферой в раздевалке.

«У меня никогда не было ощущения, что Нагельсман потерял раздевалку – совсем нет. Юлиан тоже имеет своё участие в победе над Дортмундом. Это ведь не так, что всё, что было раньше, теперь стёрто», — приводит слова Зоммера журналист Максим Кох на своей страничке в «твиттере».

Напомним, Нагельсман был уволен после поражения в матче 25-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:2). Благодаря победе над «Боруссией» «Бавария» вернулась на первую строчку в таблице Бундеслиги, набрав 55 очков после 26 матчей.

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?