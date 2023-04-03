Агенты Нагельсмана обвинили «Баварию», что клуб вовремя не сообщил тренеру об отставке

Представители экс главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана отрицают слова генерального директора клуба Оливера Кана о том, что специалисту сообщили о решении уволить его до того, как об этом стали писать ведущие СМИ, сообщает Sky Sports.

Агент Нагельсмана заявил, что «Бавария» не предпринимала никаких попыток связаться с тренером, когда в СМИ появились слухи об увольнении. Представители Юлиана первыми пошли на контакт со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсман является основным кандидатом на пост наставника лондонского «Челси» после увольнения Грэма Поттера.

Пост главного тренера «Баварии» после недавней отставки Нагельсмана занял Томас Тухель.

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