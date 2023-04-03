Жерар Пике: когда мне было 22 года, я тусовался чаще, чем появлялось солнце на небе

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своей жизни в начале профессиональной карьеры.
«Когда мне было 22 года, я тусовался чаще, чем появлялось солнце на небе. С каждым днём. Мы выигрывали всё. Я только не ходил гулять в преддверии матчей. Пуйоль был с нами 11 лет, но ни разу не тусовался. Потом он дважды или трижды вышел погулять, пошли слухи, что он наложил в штаны — так что больше не ходил тусоваться», — приводит слова Пике Marca.
Напомним, многолетний лидер «Барселоны» и сборной Испании завершил карьеру в текущем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.
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- 3 апреля 2023
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